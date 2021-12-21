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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşkı belgelendi! Öpmelere doyamadı

21.12.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni jenerasyonun sevilen iki oyuncusu Aybüke Pusat ile Furkan Andıç çiftinin samimi halleri dikkat çekti. Daha önce haklarında birlikte olduklarına dair söylentileri yalanlayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın bu fotoğraflardan sonra yapacakları açıklama merakla bekleniyor.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç aşkı belgelendi! Öpmelere doyamadı

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşkı ilk kez belgelendi. Bir mekânda samimi şekilde görüntülenen ikilinin fotoğraflar hakkında ne açıklama yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

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Her Yerde Sen dizisinde birlikte rol alan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’ın dijital platformda yayınlanması planlanan Kusursuz adlı dizide başrolleri paylaşması bekleniyordu. Ancak, Kusursuz dizisinin son anda iptal olmasıyla ikilinin hayranları hayal kırıklığına uğradılar.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir birliktelik yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın bir gece kulübünde çekilmiş samimi fotoğrafları ortaya çıktı.

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GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Gossippasta'nın iddiasına göre; İkilinin bir gece kulübünde çekilmiş samimi fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Basına yansıyan fotoğraflar sonrası Aybüke Pusat ve Furkan Andıç cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

NE DEMİŞLERDİ?

Furkan Andıç, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Aybüke Pusat ile ilişki yaşamadığını söylemişti. Andıç, "Aybüke ile ilişkimiz yok. Sadece arkadaşız" demişti.

Aybüke Pusat ise, "Furkan ile ilişkimiz yok. Yazılanlar karşısında şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir." ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat
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