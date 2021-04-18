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Ayça Aykaç: Tek konsantrasyonumuz o maç olacak

18.04.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank’ın milli voleybolcusu Ayça Aykaç, CEV Şampiyonlar Ligi finalindeki rakipleri İtalyan temsilcisi Imoco Volley'in çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Biz de çok iyiyiz. Bundan sonraki süreçte zaten iki hafta boyunca sadece tek konsantrasyonumuz o maç olacak. İnşallah Şampiyonlar Ligi kupasını da alacağız" dedi.

VakıfBank’ın başarılı oyuncularından Ayça Aykaç, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine Sultanlar Ligi’nde kazandıkları şampiyonluk ve oynayacakları CEV Şampiyonlar Ligi finali hakkında açıklamalarda bulundu.

Ligde en iyi libero da seçilen Aykaç, "Kupayı kaldırdığımız için çok mutluyuz. Gönül isterdi ki bütün maçları oynayabilelim ama bulunduğumuz şartlar dolayısıyla öyle bir şey söz konusu olmadı. Ama zaten seride 2-0 öndeydi. Son 1 maç kalmıştı. Mutluyuz, güzel bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, herkesi tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Milli voleybolcu, CEV Şampiyonlar Ligi finalindeki rakipleri İtalyan temsilcisi Imoco Volley hakkında da ise, "Rakibimiz çok iyi. Biz de çok iyiyiz. Çok çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte zaten iki hafta boyunca sadece tek konsantrasyonumuz o maç olacak. Güzel geçeceğini ümit ediyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi kupasını da alacağız" şeklinde konuştu.

Yoğun fikstürün bütün sporcular için zor bir süreç olduğunu ifade eden Ayça Aykaç, "Normal sezonlarda düşünmeniz gereken şey voleybolunuz olayı ama bu gibi sezonlarda düşünmeniz gereken bir tık daha önde olan sağlığınız oluyor. Hem sağlığınızı düşünmek zorundasınız, hem voleybolunuzu düşünmek zorundasınız. O yüzden dengeyi ayarlamak bizim için zor oldu. Ama üstesinden iyi geldiğimizi düşünüyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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