Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle büyüledi! "Miranda Kerr gibisin"

Ayça Ayşin Turan birçok dizi ve filmde başrolü canlandırdı. Ekranların tanınan yüzü Ayça Ayşin Turan, Dinle Sevgili isimli günlük dizide Gülfem rolüyle adını duyurdu. Yıllar içerisinde aldığı rollerle yıldızı parladı. İşte ünlü oyuncudan dikkat çeken o kare...

AYÇA AYŞİN TURAN DURU GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Ayça Ayşin Turan bu sefa sadeliğiyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncuya, "Miranda Kerr gibisin", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar geldi.

Ayça Ayşin Turan daha çok, sade makyajı tercih ediyor.

Tarzıyla da dikkat çeken oyuncudan zaman zaman cesur pozlar da geliyor.

29 yaşındaki ünlü oyuncu, Alp Navruz ile aşk yaşıyor.





