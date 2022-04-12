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Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle büyüledi! "Miranda Kerr gibisin"

12.04.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi ve film oyuncusu olan Ayça Ayşin Turan Ada Masalı, Arıza, Zemheri gibi dizilerde aldığı rolle seyircilerin belleğinde yer edindi. Duru güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, dünyaca ünlü manken Miranda Kerr'e benzetildi.

Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle büyüledi! "Miranda Kerr gibisin"

Ayça Ayşin Turan birçok dizi ve filmde başrolü canlandırdı. Ekranların tanınan yüzü Ayça Ayşin Turan, Dinle Sevgili isimli günlük dizide Gülfem rolüyle adını duyurdu. Yıllar içerisinde aldığı rollerle yıldızı parladı. İşte ünlü oyuncudan dikkat çeken o kare...

AYÇA AYŞİN TURAN DURU GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Ayça Ayşin Turan bu sefa sadeliğiyle dikkat çekti.

Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü oyuncuya, "Miranda Kerr gibisin", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar geldi.

Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle büyüledi!

Ayça Ayşin Turan daha çok, sade makyajı tercih ediyor.

Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle büyüledi!

Tarzıyla da dikkat çeken oyuncudan zaman zaman cesur pozlar da geliyor.

Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle büyüledi!

29 yaşındaki ünlü oyuncu, Alp Navruz ile aşk yaşıyor.

Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle büyüledi!

Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle büyüledi!

Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle büyüledi!

Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle büyüledi!

Ayça Ayşin Turan duru güzelliğiyle büyüledi!

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Ayça Ayşin Turan Miranda Kerr
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