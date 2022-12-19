Ayça Ayşin Turan ile Ege Kökenli pişti oldu! Dekolteler yarıştı

En son Duy Beni dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli, meslektaşı Ayça Ayşin Turan ile aynı elbiseyi giydi. Ege Kökenli, dekoltesinin üst kısmında kısa bir bluz tercih etti.

Ege Kökenli'nin iddialı tarzını Alp Navruz ve Burcu Özberk gibi isimler de beğendi.

Güzel oyuncunun cesur elbisesini, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Ayça Ayşin Turan da giymişti.

Sarı saçlarını kızıl tonlarına boyatan Ege Kökenli, son haliyle Elçin Sangu'ya benzetildi.

Ege Kökenli'nin yeni stiline İsrailli eşi Lior Ahituv ''Analar neler doğuruyor'' yorumunda bulundu.



