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Ayça Ayşin Turan ile Ege Kökenli pişti oldu! Dekolteler yarıştı

19.12.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yeni saç stilini takipçilerinin beğenisine sunan Ege Kökenli, meslektaşı Ayça Ayşin Turan ile pişti oldu. Göbeğine inen dekoltesiyle poz veren Ege Kökenli'ye yorum yağdı.

Ayça Ayşin Turan ile Ege Kökenli pişti oldu! Dekolteler yarıştı

En son Duy Beni dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli, meslektaşı Ayça Ayşin Turan ile aynı elbiseyi giydi. Ege Kökenli, dekoltesinin üst kısmında kısa bir bluz tercih etti.

Ayça Ayşin Turan ile Ege Kökenli pişti oldu! Dekolteler yarıştı

Ege Kökenli'nin iddialı tarzını Alp Navruz ve Burcu Özberk gibi isimler de beğendi.

Ayça Ayşin Turan ile Ege Kökenli pişti oldu! Dekolteler yarıştı

Güzel oyuncunun cesur elbisesini, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Ayça Ayşin Turan da giymişti.

Ayça Ayşin Turan ile Ege Kökenli pişti oldu! Dekolteler yarıştı

Sarı saçlarını kızıl tonlarına boyatan Ege Kökenli, son haliyle Elçin Sangu'ya benzetildi.

Ayça Ayşin Turan ile Ege Kökenli pişti oldu! Dekolteler yarıştı

Ege Kökenli'nin yeni stiline İsrailli eşi Lior Ahituv ''Analar neler doğuruyor'' yorumunda bulundu.

Ayça Ayşin Turan ile Ege Kökenli pişti oldu! Dekolteler yarıştı


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