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Ayça Ayşin Turan'ın babası hayatını kaybetti

09.11.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ada Masalı dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Ayça Ayşin Turan'ın babası hayatını kaybetti. 29 yaşındaki oyuncu, babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

Ayça Ayşin Turan'ın babası hayatını kaybetti

Bu zamana kadar rol aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde Star TV'de yayınlanan Ada Masalı dizisinde Haziran rolünü oynayan Ayça Ayşin Turan, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.

BABASINI KAYBETTİ

Uzun süredir dizi çekimleri için İzmir'de olan güzel oyuncunun babası yaşamını yitirdi. Aldığı ani ölüm haberiyle yıkılan oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumludur. Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu'dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim gördü.

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Ayça Ayşin Turan
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