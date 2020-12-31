Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan Instagram hesabı nedir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı?

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Ayça Ayşin Turan dikkatleri çekti. Show TV ekranlarına gelen Arıza dizisinde Tolga Sarıtaş ile başrolleri paylaşan Ayça Ayşin Turan’ın sesinin güzelliği katıldığı programlarda ve rol aldığı dizilerde ortaya çıkmıştı. Performansı büyük bir merakla beklenen Ayça Ayşin Turan’ın hayatı da araştırılmaya başlandı. Peki Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan aslen nerelidir? Ayça Ayşin Turan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğdu. Ayça Ayşin Turan yaş olarak 28 yaşındadır. Ayça Ayşin Turan’ın burcu ise Akrep’tir. Ayça Ayşin Turan boy-kilo olarak 1.67 metre ve 47 kilodur.

Ayça Ayşin Turan’ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinoplu’dur. Babasının Tunuslu olduğuna dair ortaya atılan iddialara bir röportajında cevap veren Turan, “ Biz ailecek Karadenizliyiz. Anne tarafım da Selanik göçmenidir.” ifadelerini kullandı. Katıldığı bir programda kendisi ile olarak bilgi veren Turan, yedi kardeş olduklarını ve bes abisinin olduğunu söylemişti.