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Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan Instagram hesabı nedir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı?

31.12.2020 11:27 | Son Güncelleme:
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Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan Instagram hesabı nedir? Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimleri sona erdi. Kısıtlamalar nedeniyle yılbaşını evinde ailesiyle geçirecek olanların programa olan ilgisi arttı. Programın fragmanın yayınlanmasından sonra gözler katılan isimlere çevrildi. Programda dikkat çeken isimlerden biri de Ayça Ayşin Turan oldu. Ayça Ayşin Turan’ın hayatı, rol aldığı dizi ve filmler araştırılmaya başlandı. İşte Ayça Ayşin Turan’ın biyografisi....

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Ayça Ayşin Turan dikkatleri çekti. Show TV ekranlarına gelen Arıza dizisinde Tolga Sarıtaş ile başrolleri paylaşan Ayça Ayşin Turan’ın sesinin güzelliği katıldığı programlarda ve rol aldığı dizilerde ortaya çıkmıştı. Performansı büyük bir merakla beklenen Ayça Ayşin Turan’ın hayatı da araştırılmaya başlandı. Peki Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan aslen nerelidir? Ayça Ayşin Turan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan2

Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta doğdu. Ayça Ayşin Turan yaş olarak 28 yaşındadır. Ayça Ayşin Turan’ın burcu ise Akrep’tir. Ayça Ayşin Turan boy-kilo olarak 1.67 metre ve 47 kilodur.

Ayça Ayşin Turan3

Ayça Ayşin Turan’ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinoplu’dur. Babasının Tunuslu olduğuna dair ortaya atılan iddialara bir röportajında cevap veren Turan, “ Biz ailecek Karadenizliyiz. Anne tarafım da Selanik göçmenidir.” ifadelerini kullandı. Katıldığı bir programda kendisi ile olarak bilgi veren Turan, yedi kardeş olduklarını ve bes abisinin olduğunu söylemişti.

Ayça Ayşin Turan4

Çocukluğundna beri oyunculuğa merakı olan Ayça Ayşin Turan, İstanbul Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü’nde eğitim aldı. Eğitim aldığı sırada ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Turan “Dinle Sevgili” dizisinde rol aldı. 2014 yılında Karagül dizisinde Ada karakterine hayat verdi. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş rolünü üstlendi. Karagül dizisinden sonra ekran kariyerine devam eden Turan 2015-2018 yılları arasında ise Altınsoylar ve Meryem projelerinde boy gösterdi. 2018 yılında yayınlanmaya başlanan Netflix’in orijinal Türk yapımı Hakan:Muhafız’da Leyla karakterini oynadı. Projenin sona ermesiyle Zemheri dizisinde Firuze ve Arıza dizisinde Halide olarak seyircisinin karşısına çıktı.

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