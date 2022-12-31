Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli? O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Ayça Ayşin Turan dizileri ve filmleri!

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Ayça Ayşin Turan da konuk olarak yer alacak. Bununla birlikte Ayça Ayşin Turan hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Ayça Ayşin Turan dizileri ve filmleri!

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

25 Ekim 1992 Sinop doğumlu Ayça Ayşin Turan 30 yaşındadır. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde aldı.

2011 yılından beri ekran önü kariyerine devam ediyor. Dinle Sevgili, Meryem, Menajerimi Ara gibi projelerde yer aldı. Ayrıca oyunculuk alanında da birden fazla ödülü bulunuyor.

