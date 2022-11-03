Ayça Ayşin Turan o soruya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı! "Babamın ölümüyle..."

Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına oyuncu Ayça Ayşin Turan konuk oldu. Son dönemde Alp Navruz ile ilişkisiyle gündemde olan güzel oyuncu "Oyunculuktan daha çok müzik ile büyüdüm" dedi.

"7 yaşında keman çalmaya başlamıştım. Sanatın herhangi bir dalında olacağım çok belliydi" diye konuşan Turan babasıyla ilgili soruda ise duygusal anlar yaşadı.

"Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu ise ünlü oyuncu gözyaşlarıyla şöyle yanıtladı:

"Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum."





