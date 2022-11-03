MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayça Ayşin Turan o soruya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı! "Babamın ölümüyle..."

Ayça Ayşin Turan o soruya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı! "Babamın ölümüyle..."

03.11.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son geçen sezon Ada Masalı isimli diziyle başarılı bir çıkış yapan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan IMDb’nin Starmetre sonuçlarında birinci sıraya yerleşmişti. Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan oyuncu Ayça Ayşin Turan sözleriyle duygulandırdı.

Ayça Ayşin Turan o soruya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı! "Babamın ölümüyle..."

Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına oyuncu Ayça Ayşin Turan konuk oldu. Son dönemde Alp Navruz ile ilişkisiyle gündemde olan güzel oyuncu "Oyunculuktan daha çok müzik ile büyüdüm" dedi.

"7 yaşında keman çalmaya başlamıştım. Sanatın herhangi bir dalında olacağım çok belliydi" diye konuşan Turan babasıyla ilgili soruda ise duygusal anlar yaşadı.

Ayça Ayşin Turan ile ayrılan Alp Navruz'dan ihanet açıklaması Ayça Ayşin Turan ile ayrılan Alp Navruz'dan ihanet açıklaması

"Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu ise ünlü oyuncu gözyaşlarıyla şöyle yanıtladı:

tyty

"Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum."

Ekran görüntüsü 2022-11-03 114823

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç gösteren bluzuna yorum yağdı! Gören yerden yere vurduİç gösteren bluzuna yorum yağdı! Gören yerden yere vurdu
Eski eşinin Tatlıses taklidi kızdırdı! O detay dikkatlerden kaçmadıEski eşinin Tatlıses taklidi kızdırdı! O detay dikkatlerden kaçmadı
Danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çektiDanslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti
Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Oyuncu ünlü oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

1 milyonu kazanmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

İlginizi Çekebilir

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Bir erkek için terk edildi! ''Şimdi o erkek en iyi arkadaşım''

Bir erkek için terk edildi! ''Şimdi o erkek en iyi arkadaşım''

Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan haykırarak kalktı!

Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan haykırarak kalktı!

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.