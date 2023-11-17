MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayça Ayşin Turan setlere geri dönüyor! Yeni partneri belli oldu

Ayça Ayşin Turan setlere geri dönüyor! Yeni partneri belli oldu

17.11.2023 17:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan setlere geri dönüyor. Son olarak Kader Bağları dizisinde rol olan ünlü isim yeni partneri bakın kim oldu.

Karagül, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok projede yer alan Ayça Ayşin Turan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin yeni projesi ve yeni partneri belli oldu.

Güzel oyuncu yeni bir sinema filmi için sete çıkmaya hazırlanıyor. “Sevmek Yüzünden” adlı filmin senaryosu ve yönetmenliğine Ahmet Kapucu imza atıyor. Sky Film – PRT Film- 2518 Film yapım şirketlerinin ortaklığında çekilecek olan filmin yapımcılığını ise Emre Oskay, Fatih Ay ve Ahmet Kapucu üstleniyor.

ayça ayşin

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; romantik komedi türündeki film Kıbrıs’ta çekilecek. Ayça Ayşin Turan filmde “İdil” rolüne hayat verecek.

Serhat Teoman

Turan’ın partneri için ise Serhat Teoman’la el sıkışıldı. Teoman “Ömer” rolüne hayat vercek. Filmin kadrosunda ayrıca Ali Gözüşirin “Kerem” ve Ali Yoğurtçuoğlu “Yiğit” karakterleriyle yer alacak.


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin sorgularında dikkat çeken detaylar!Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin sorgularında dikkat çeken detaylar!
Ayrılıkları olay olmuştu! Sessizliğini bozdu! 'Elini üzerimden çekmedi'Ayrılıkları olay olmuştu! Sessizliğini bozdu! 'Elini üzerimden çekmedi'
Yan yana poz verdiler! Benzerlikleri olay olduYan yana poz verdiler! Benzerlikleri olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Serhat Teoman Oyuncu ünlü oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin sorgularında dikkat çeken detaylar!

Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin sorgularında dikkat çeken detaylar!

Memur ve emeklisi gün sayarken belli oldu: İki sınırın da altında!

Memur ve emeklisi gün sayarken belli oldu: İki sınırın da altında!

Çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu! 40 sefer iptal edildi

Çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu! 40 sefer iptal edildi

Küçükçekmece'de doğal gaz patlaması! 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Küçükçekmece'de doğal gaz patlaması! 1 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Emniyette polis dehşeti! Teknikeri öldürdü, kendini böyle savundu

Emniyette polis dehşeti! Teknikeri öldürdü, kendini böyle savundu

Cezaevinden çıktı! Müjdat Gezen karşıladı

Cezaevinden çıktı! Müjdat Gezen karşıladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.