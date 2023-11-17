Ayça Ayşin Turan setlere geri dönüyor! Yeni partneri belli oldu

Karagül, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok projede yer alan Ayça Ayşin Turan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin yeni projesi ve yeni partneri belli oldu.

Güzel oyuncu yeni bir sinema filmi için sete çıkmaya hazırlanıyor. “Sevmek Yüzünden” adlı filmin senaryosu ve yönetmenliğine Ahmet Kapucu imza atıyor. Sky Film – PRT Film- 2518 Film yapım şirketlerinin ortaklığında çekilecek olan filmin yapımcılığını ise Emre Oskay, Fatih Ay ve Ahmet Kapucu üstleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; romantik komedi türündeki film Kıbrıs’ta çekilecek. Ayça Ayşin Turan filmde “İdil” rolüne hayat verecek.

Turan’ın partneri için ise Serhat Teoman’la el sıkışıldı. Teoman “Ömer” rolüne hayat vercek. Filmin kadrosunda ayrıca Ali Gözüşirin “Kerem” ve Ali Yoğurtçuoğlu “Yiğit” karakterleriyle yer alacak.







