Ayça Ayşin Turan ve Umut Evirgen beraber mi? İlk kez açıklama yaptı

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya’nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isimle aşk yaşayan Umut Evirgen’in adı Ayça Ayşin Turan ile anılmıştı. En son Ada Masalı dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan konu ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Snob Magazin’in haberine göre “Gerçekten bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Bunca acı varken bu saçma şeyleri konuşmayalım” diyen Ayça Ayşin Turan ısrarlı soruların üzerine "Yok öyle bir şey" yanıtını verdi.

30 yaşındaki güzel oyuncu, "Umut Bey film çekecekmiş, sizi de başrolde düşünüyormuş" sorularının üzerine, "Arkadaşlar gerçekten hayatımda kimse yok. Olsa saklayacağım bir durumda yok. Ben bunları konuşmayı zaten sevmiyorum" dedi.



