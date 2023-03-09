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Ayça Ayşin Turan ve Umut Evirgen beraber mi? İlk kez açıklama yaptı

09.03.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alp Navruz ile ayrılığı çok konuşulan ve adı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan’ın yeni sevgilisinin Umut Evirgen olduğu iddia edilmişti. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Ayça Ayşin Turan ve Umut Evirgen beraber mi? İlk kez açıklama yaptı

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya’nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isimle aşk yaşayan Umut Evirgen’in adı Ayça Ayşin Turan ile anılmıştı. En son Ada Masalı dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan konu ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

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Snob Magazin’in haberine göre “Gerçekten bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Bunca acı varken bu saçma şeyleri konuşmayalım” diyen Ayça Ayşin Turan ısrarlı soruların üzerine "Yok öyle bir şey" yanıtını verdi.

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30 yaşındaki güzel oyuncu, "Umut Bey film çekecekmiş, sizi de başrolde düşünüyormuş" sorularının üzerine, "Arkadaşlar gerçekten hayatımda kimse yok. Olsa saklayacağım bir durumda yok. Ben bunları konuşmayı zaten sevmiyorum" dedi.

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