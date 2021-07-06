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Aycan Yanaç ve Nisa Bölükbaşı arasındaki buzlar eriyor!

06.07.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Survivor 2020' yarışmasında adlarından sıkça söz ettiren Nisa Bölükbaşı ile Aycan Yanaç arasındaki buzlar eriyor. İkili birbirini takip etmeye başladı.

Aycan Yanaç ve Nisa Bölükbaşı arasındaki buzlar eriyor!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2020'de mücadele eden yarışmacılar hala adlarından söz ettiriyor. O isimlerden biri de Aycan Yanaç.

Geçtiğimiz yıl bir programa katılan Yanaç, "Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. O olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil, Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar" sözleriyle, Bölükbaşı fanlarının tepkisini çekmişti.

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BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR

İkili arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Eski arkadaşlar, sosyal medyada birbirini takip etmeye başladı.

Aycan Yanaç ve Nisa Bölükbaşı'nın, 'Survivor All Star' yarışması dolayısıyla yeniden iletişime geçtiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç Nisa Bölükbaşı
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