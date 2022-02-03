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Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı açıkladı! Aycan Yanaç elendi mi, diskalifiye mi oldu?

03.02.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de ekrana gelen Survivor All Star'ın son bölümlerinde yarışmacılardan ycan Yanaç'ın yer almaması izleyicileri meraklandırmıştı. Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç'ın durumu hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Peki Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı? Aycan Yanaç elendi mi, diskalifiye mi oldu? İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...

Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı açıkladı! Aycan Yanaç elendi mi, diskalifiye mi oldu?

TV8'de ekrana gelen Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç'ın akıbeti Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yanaç'ın son olarak koronavirüs süreci geçirdiği ve atlattıktan sonra yarışmaya dahil olmakta zorluk çektiği bilinmekteydi. Peki Aycan Yanaç Survivor'dan ayrıldı mı?

AYCAN YANAÇ SURVİVOR'DAN AYRILDI MI?

Acun Ilıcalı Aycan Yanaç hakkında "Ben ümitli değilim demiştim, tahminim de doğru çıktı" dedi. Survivor Aycan'ın yarışmayı bıraktığını aktaran Ilıcalı, "Aycan şartların zorluğuna dayanamayacak Survivor'a devam edemiyor" şeklinde konuştu.

"Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye, şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar" diyen Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: "Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz bekleniyorduk. Aycan devam edemediği için bu akşam eleme olmayacak."

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24 yaşında olan Yanaç, Survivor yaşantısı hakkında "Survivor'daki videolarımı görünce bu ben miyim diyorum. Kendimi yalnız hissettiğimde arkamda kocaman bir ailem var diyorum. Survivor'da 10 yaş daha büyüdüm. Hayata bakışım değişti. Aç kalıyosun belli bir yerden sonra çıldırıyorsun. Ufacık bir şeyde tepki gösteriyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya Nünberg'de doğmuştur. Futbola Nünberg ile başlayan isim daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilmiş olan Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018 tarihinde Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde ayrıca A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giymekte olan sporcu, forvet mevkiinde oynamaktadır.

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Aycan Yanaç TV8 survivor
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