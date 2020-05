AYD Başkanı Burhan: “Sosyal medya darbe ve kaos üretecek”

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, “Bu sosyal medya ve uluslararası medya kontrol altına alınmazsa yarın darbe, kargaşa ve kaosa zemin hazırlayabilirler” dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, AK Parti tarafından açıklanan “Sosyal Medya etik kuralları” konusunda bir açıklama yaptı. Son yıllarda yabancı medya kuruluşlarının youtube, Facebook ve Twitter üzerinden toplumu yönlendirdiklerini belirten Burhan, “Sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz. Ancak bazı gizli hesaplar, troll hesapları ülkemiz aleyhine yayınlar yapmaktadır. Ülkemizi ekonomik olarak çökmüş gösteriyorlar. Korona virüsle mücadele eden en başarılı ülke olmamıza rağmen yalan yanlış haberlerle hasta ve ölümleri çok gösteriyorlar” dedi.

Gezi olayları esnasında yabancı bir kanaldan yayın yapıldığına değinen Burhan, ”Ülkemizi yangın yerine çevirmeye çalışanlara destek verdiler. Alman DW kanalı ülkemizde Koronadan ölüm oranlarını 10 kat fazla göstermeye çalıştı. Her an milleti kışkırtıp sokağa dökebilirler. Yine twitter milli ve yerli hesapları askıya alıyor. Bu sosyal medya ve uluslararası medya kontrol altına alınmazsa yarın darbe, kargaşa ve kaosa zemin hazırlayabilirler” ifadelerini kullandı.

Burhan, ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın “Bu kuralların eksikliğinden kaynaklanan problemler, her geçen gün kişi ve topluluklara yönelik zararların daha da büyümesine yol açmış, kötü niyetli kişi ya da grupların bu eksiklikten faydalanarak sosyal ağları nefret dilinin egemen olduğu, kişisel ve kurumsal hakların hiçe sayıldığı birer yalan ve iftira aracına dönüştürmelerine neden olmuştur. Bu durum etik kurallar dışında hukuki sorumlulukları da içermektedir” açıklamalarına da katıldıklarını belirtti.