Ayda'nın taburcu olduğu anları gören Pınar Altuğ isyan etti

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki binalar görmüştü. Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra yaşanan mucize ise herkesi ağlatmıştı. 3 yaşındaki Ayda'nın enkazdan sağ salim çıkması herkesin gündemi olmuştu.

Ayda'nın tedavisine Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde başlanmıştı. Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan Ayda Gezgin'i aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etmişti.

Ayda Gezgin hastaneden taburcu edildi. Hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında üzeri bir ceket ile örtülerek ayrılan Ayda, bir otomobile bindirildi. Otomobile bebekleri ve eşyaları da koyulan Ayda Gezgin'in bir yakınının evine götürüldüğü öğrenildi.

Ayda Gezgin ve babasının görüntüsü ise herkesin gündemi oldu. Yalnız başlarına hastaneden ayrılırken görüntülenen aile ile ilgili Pınar Altuğ bir yorumda bulundu. Altuğ gördüğü görüntü karşında isyan etti. Pınar Altuğ paylaşımında şunları söyledi:

"Arkasındayız, yanındayız deyip durdu herkes Ayda bebek için; bugün taburcu olmuş görüntüyü babasını ve Ayda'yı daha fazla yaralamamak için paylaşmayacağım ama yazıklar olsun."

