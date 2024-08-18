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  4. Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde zor anlar... İbrahim Tatlıses arabadan inemedi

Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde zor anlar... İbrahim Tatlıses arabadan inemedi

18.08.2024 14:57
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 14:57
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Türk sinemasının efsane ismi Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncu için bugün Galatasaray Lisesi’nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Akbaş son yolculuğuna uğurlandı. 45 yıllık dostunun cenazesinde zor anlar yaşayan İbrahim Tatlıses hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı tören biter bitmez oradan ayrıldı.

MYNET-Yeşilçam’ın usta ismi Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayata gözlerini kapattı. Bir süredir kanser tedavisi gören Akbaş, evinde baygın bulunmuş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserini yenen Akbaş, Ocak 2023’te kansere tekrar yakalandığını açıklamıştı.

Aydemir Akbaş için bugün Galatasaray Lisesi’nde anma töreni düzenlendi. Usta oyuncu düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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ZOR ANLAR YAŞADI

İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadığı 45 yıllık dostunun cenazesinde zor anlar yaşadı. Tatlıses hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle bir süre aracından inemedi.

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Cenaze namazı için camiye gelen Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında arbede yaşandı.

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Tatlıses hayranlarının fotoğraf çektirmek istemesi sebebiyle de tören biter bitmez oradan ayrılmak zorunda kaldı.

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Aydemir Akbaş İbrahim Tatlıses
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