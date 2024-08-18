Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde zor anlar... İbrahim Tatlıses arabadan inemedi

MYNET-Yeşilçam’ın usta ismi Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayata gözlerini kapattı. Bir süredir kanser tedavisi gören Akbaş, evinde baygın bulunmuş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserini yenen Akbaş, Ocak 2023’te kansere tekrar yakalandığını açıklamıştı.
Aydemir Akbaş için bugün Galatasaray Lisesi’nde anma töreni düzenlendi. Usta oyuncu düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadığı 45 yıllık dostunun cenazesinde zor anlar yaşadı. Tatlıses hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle bir süre aracından inemedi.
Cenaze namazı için camiye gelen Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında arbede yaşandı.
Tatlıses hayranlarının fotoğraf çektirmek istemesi sebebiyle de tören biter bitmez oradan ayrılmak zorunda kaldı.