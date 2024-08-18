Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor! Törende gözyaşları sel oldu

MYNET-Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzen bir haber gelmiş ve ünlü oyuncunun en yakın arkadaşlarından biri olan İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu ve ağabeyi Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. Daha sonra ise usta ismin entübe edildiği belirtilmişti.

Entübe haberinin ardından ise Aydemir Akbaş'tan acı haber gelmiş ve usta oyuncunun 88 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Usta oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını adeta yasa boğdu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen Aydemir Akbaş için Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu törende gözyaşları sel oldu.

Usta oyuncunun cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.