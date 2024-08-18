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  4. Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor! Törende gözyaşları sel oldu

Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor! Törende gözyaşları sel oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.08.2024 11:02
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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti. Akbaş'ın ölüm haberi sanat camiasını adeta yasa boğdu. Usta oyuncu için Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu.

MYNET-Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan üzen bir haber gelmiş ve ünlü oyuncunun en yakın arkadaşlarından biri olan İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu ve ağabeyi Aydemir Akbaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. Daha sonra ise usta ismin entübe edildiği belirtilmişti.

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Entübe haberinin ardından ise Aydemir Akbaş'tan acı haber gelmiş ve usta oyuncunun 88 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Usta oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını adeta yasa boğdu.

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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen Aydemir Akbaş için Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu törende gözyaşları sel oldu.

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Usta oyuncunun cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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Aydemir Akbaş
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