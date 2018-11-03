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Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.11.2018 11:47 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Aydemir Akbaş neden erotik filmlerde rol aldığını şu cümlelerle açıkladı: İnsanlar hep sekse açtı, hep seks düşkünüydü...

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Oyuncu Aydemir Akbaş Posta'ya yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Akbaş bir dönem erotik filmlerde oynamasını mecburiyetten olduğunu anlattı. "Kimse keyfinden bunu yapmaz" diyen Akbaş, "İnsanlar hep sekse açtı, hep seks düşkünüydü. Bu böyle gelmiş, böyle de gider. Seks bitmez, rüşvet bitmez, uyuşturucu bitmez" dedi.

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Öte yandan Akbaş, hakkında çıkan kanser iddialarını yalanladı. KOAH hastası olduğunu ve kontrollere gittiğini söyleyen Akbaş, "Kim çıkarıyor bu haberleri bilmiyorum. Gayet sağlıklıyım. Turp gibiyim. Hatta 95’e kadar yaşarım" diye konuştu. Kardeşinin haberleri duyunca az kalsın kalp krizi geçireceğini söyleyen AKbaş, "Bunlar ayıp şeyler" diyerek tepki gösterdi.

MHP'YE OY VERDİM

Paralarını gece hayatında yediğini ve pişman olduğunu söyleyen Akbaş, "Şimdiki aklım olsa daha dikkatli davranırdım. Çünkü para meğer yaşlılıkta lazımmış" ifadesini kullandı.

Geçen seçimlerde MHP'nin Meclis'e girebilmesi için MHP'ye oy verdiğini söyleyen Akbaş, "Bak söylüyorum ben milliyetçiyim. Bitti" dedi. "Ben mesela göçmenlerin de burada kalmasına karşıyım. 380 bin kişi doğdu. Milliyetçiler neredesiniz?" diye seslenen Akbaş, "Bunların içinde 400 bin askerlik çağında genç var. Bu ne demektir? Kaçmış, vatanını terk etmiş" sözlerini sarf etti.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Akbaş'ın açıklamaları şöyle:

Bir dönem erotik filmlerde rol aldınız. Pişman mısınız?

Kimse keyfinden bunu yapmaz. Bizi o dönem mecbur ettiler. Sinema batmıştı. Büyük starlar var ya, onların bile filmleri çalışmıyordu. İki grup vardı: Aile sineması ve bizim taraf. Aile sinemasının gecede seyirci adedi 14-15 kişi. Hesaplar orada duruyor. Bizim sinemalarda kapılar kırılıyor.

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BEN PORNODA HİÇ OYNAMADIM!

Konu seks olunca tabii, normal mi diyorsunuz?

Sen ne diyorsun! İnsanlar hep sekse açtı, hep seks düşkünüydü. Bu böyle gelmiş, böyle de gider. Seks bitmez, rüşvet bitmez, uyuşturucu bitmez. Biz başladığımız zaman bu filmler çok masumaneydi. Mini etek, şort falan… Sonra biz aç kaldık ve bize teklif gelmemeye başladı. “Aydemir soyunur musun?” diyorlardı bana. Ben de okkalı bir küfür ediyordum. Onlardan gelen cevap “10 bin lira fazla para vereceğiz.”

Soyunuyor muydunuz o zaman?

Kim soyunmaz ya? Bıraktık sonra da. Çünkü işin cılkı çıktı.

Niye o zaman “Porno oynadı” diyorlar?

Porno nedir? Bilmiyor ki basın. Ben hiç pornoda oynamadım. Porno dediğin Sibel Kekili’ninki. Sen benim oramı buramı gördün mü? Yoo! E neden porno diyorsun? Bunu diyenleri mahkemeye versem onları bitiririm."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Para için bedeninizi sattınız.namus ve Şeref’inle çalışıp kazanmak zor tabi kolayı varken .
doğru demiş
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