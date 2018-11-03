Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Oyuncu Aydemir Akbaş Posta'ya yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Akbaş bir dönem erotik filmlerde oynamasını mecburiyetten olduğunu anlattı. "Kimse keyfinden bunu yapmaz" diyen Akbaş, "İnsanlar hep sekse açtı, hep seks düşkünüydü. Bu böyle gelmiş, böyle de gider. Seks bitmez, rüşvet bitmez, uyuşturucu bitmez" dedi.

Öte yandan Akbaş, hakkında çıkan kanser iddialarını yalanladı. KOAH hastası olduğunu ve kontrollere gittiğini söyleyen Akbaş, "Kim çıkarıyor bu haberleri bilmiyorum. Gayet sağlıklıyım. Turp gibiyim. Hatta 95’e kadar yaşarım" diye konuştu. Kardeşinin haberleri duyunca az kalsın kalp krizi geçireceğini söyleyen AKbaş, "Bunlar ayıp şeyler" diyerek tepki gösterdi.

MHP'YE OY VERDİM

Paralarını gece hayatında yediğini ve pişman olduğunu söyleyen Akbaş, "Şimdiki aklım olsa daha dikkatli davranırdım. Çünkü para meğer yaşlılıkta lazımmış" ifadesini kullandı.

Geçen seçimlerde MHP'nin Meclis'e girebilmesi için MHP'ye oy verdiğini söyleyen Akbaş, "Bak söylüyorum ben milliyetçiyim. Bitti" dedi. "Ben mesela göçmenlerin de burada kalmasına karşıyım. 380 bin kişi doğdu. Milliyetçiler neredesiniz?" diye seslenen Akbaş, "Bunların içinde 400 bin askerlik çağında genç var. Bu ne demektir? Kaçmış, vatanını terk etmiş" sözlerini sarf etti.