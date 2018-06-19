MAGAZİN

Aydemir Akbaş'tan Şafak Sezer açıklaması: Ben attan inip eşeğe binmem

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 22:34 | Son Güncelleme

Aydemir Akbaş, bir restoranın açılışına beraber katıldığı Şafak Sezer ile ilgili "Onun için birçok işi elimin tersiyle geri çevirdim. Ben attan inip eşeğe binmem." dedi

Aydemir Akbaş'tan Şafak Sezer açıklaması: Ben attan inip eşeğe binmem

Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş, önceki gün Bahçeşehir’deki bir restoranın açılışına katıldı.

Eline döner bıçağını alıp “Beni dönerle baş başa bırakın, etleri ben keseceğim’’ diyen Sezer yaptığı esprilerle herkesi kahkahalara boğdu. Açılış kurdelesini kesen Aydemir Akbaş ise daha önce birlikte çalıştığı Sezer’le yakında yeni bir projeye daha imza atacaklarını söyledi.

"BENİ DÖNERLE BAŞ BAŞA BIRAKIN"
HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş, önceki gün Bahçeşehir’deki bir restoranın açılışına katıldı. Eline döner bıçağını alıp “Beni dönerle baş başa bırakın, etleri ben keseceğim’’ diyen Sezer yaptığı esprilerle herkesi kahkahalara boğdu.

Aydemir Akbaş, “Şafak’la aynı projelerde oynamak gurur verici. Onun için birçok işi elimin tersiyle geri çevirdim. Ben attan inip eşeğe binmem” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aydemir Akbaş şafak sezer

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