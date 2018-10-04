Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen Aydemir Akbaş, yine kanserle mücadele ediyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Akbaş'a kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konuldu.
Nişantaşı'nda bir hastanede tedavi gören Akbaş, "Şu an iyiyim. Doktorlar 'Taş gibisin' diyor ama tetkikler devam ediyor" dedi.
Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Arnavut kökenlidir. Babası Manastır'dan göçme bir Arnavut'tur, annesi Trabzon Sürmene kökenlidir. Oyuncu Erdinç Akbaş adında kardeşi vardır. Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Galatasaray Lisesi'ndeyken sırf derslerden kaçmak için tiyatro koluna girmiş. Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosunda perdeci olarak çalıştı.Yılmaz Güney ile filmler çevirdi.
1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında sonra Gülriz Sururi-Engin CezzarTiyatrosu'na katıldı. «Keşanlı Ali Destanı», «Direkler Arası», «Zilli Zarife», «Ferhat ile Şirin» oyunlarında rol aldı.
1968 yılında Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu'nda «7 Kocalı Hürmüz» oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, «Nikah Kağıdı», «Düşenin Dostu» oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununda yönetmenlik yaptı.
Aydemir Akbaş, 1970'li yıllarda oynadığı 70 civarında erotik-komedi filmiyle adı duyuldu. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.
1964 yılında senaryosu Haldun Taner'den, yapımcısı Memduh Ün, yönetmeniAtıf Yılmaz olan "Keşanlı Ali Destanı" adlı sinema filminde Fikret Hakan, Fatma Girik, Hüseyin Baradan, Danyal Topatan, Mualla Sürer, Hayati Hamzaoğluoynarken Aydemir Akbaş, Sipsi Selim karakterini canlandırarak sinemaya geçiş yapmıştır.
2004-2006 yılları arasında flashtv ve expochannel'de yayınlanan canlı program "Geri Dörtlü" de Levent İnanır, Aykut Oray, Erdinç Akbaş ile futbol sohbetleri yaptılar.
2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Şafak Sezer,Hakan Ural, Ali Sürmeli ile oynadı. Ve yine 2009 yılında "Kutsal Damacana 2: İt Men" adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı.
Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le üç kez ayrıldı, dört kez evlendi.
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:
Düşenin Dostu - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu
Direkler Arası - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu
Zilli Zarife - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu
Ferhat ile Şirin - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu
1968 - 7 Kocalı Hürmüz - Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu
1969 - Nikah Kağıdı - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu
1969 - Düşenin Dostu - Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu
Hakkımı Ver Hakkı - Aziz Nesin
Keşanlı Ali Destanı
Düş Yakamdan Osman
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