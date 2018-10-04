Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen Aydemir Akbaş, yine kanserle mücadele ediyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Akbaş'a kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konuldu.

Nişantaşı'nda bir hastanede tedavi gören Akbaş, "Şu an iyiyim. Doktorlar 'Taş gibisin' diyor ama tetkikler devam ediyor" dedi.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Arnavut kökenlidir. Babası Manastır'dan göçme bir Arnavut'tur, annesi Trabzon Sürmene kökenlidir. Oyuncu Erdinç Akbaş adında kardeşi vardır. Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Galatasaray Lisesi'ndeyken sırf derslerden kaçmak için tiyatro koluna girmiş. Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosunda perdeci olarak çalıştı.Yılmaz Güney ile filmler çevirdi.

1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında sonra Gülriz Sururi-Engin CezzarTiyatrosu'na katıldı. «Keşanlı Ali Destanı», «Direkler Arası», «Zilli Zarife», «Ferhat ile Şirin» oyunlarında rol aldı.

1968 yılında Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu'nda «7 Kocalı Hürmüz» oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, «Nikah Kağıdı», «Düşenin Dostu» oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununda yönetmenlik yaptı.