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  4. Aydemir Akbaş yıllar önce vasiyetini açıklamıştı! Mal varlığı ne olacak?

Aydemir Akbaş yıllar önce vasiyetini açıklamıştı! Mal varlığı ne olacak?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.08.2024 10:47
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Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserlerini yenmeyi başaran Aydemir Akbaş'ın yıllar önce söylediği sözler dikkat çekti. Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ve mal varlığı açıklaması yeniden gündem oldu.

Aydemir Akbaş yıllar önce vasiyetini açıklamıştı! Mal varlığı ne olacak?

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve "Yaşamayı çok seviyorum" diyerek hastalıkla mücadele eden Aydemir Aybaş hayatını kaybetti.

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan, İbrahim Tatlıses ile ortak projeler yapan Aydemir Akbaş hiçbir zaman sahnelerden elini eteğini çekmedi.

Hayatı sevdiğini her fırsatta dile getiren Aydemir Akbaş'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü. Aydemir Akbaş daha önce gırtlak kanserini yenmişti. Hastalığını öğrenir öğrenmez hemen ameliyat olmak istediğini anlatan Akbaş'ın o dönem bir vasiyette bulunduğu da ortaya çıktı.

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Akbaş'ın yıllar önce verdiği vasiyet gündem oldu.

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Vefat ettikten sonra kedilerine iyi bakılmasını isteyen Akbaş, "Sakın hayatımı film yapmasınlar çünkü doğrusunu çekemezler" ifadelerini kullanmıştı.

MAL VARLIĞINI KİME BIRAKTI?

50 yılı aşan oyunculuk kariyerinde elde ettiği mal varlığını kime bırakacağı merak konusu olan Akbaş'ın mirasını Galatasaray'a bırakacağı biliniyordu.

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Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen Aydemir Akbaş, 2021 yılında yaptığı açıklamada mal varlığına ilişkin 'Birikimim çok değil ama mirasımı Galatasaray Cemiyeti'ne bağışlayacağım. Önce yakınlarıma bakacağım ihtiyacı olan var mı diye, ona göre karar vereceğim' ifadelerini kullanmıştı.

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Aydemir Akbaş
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