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  4. Ayder Yaylası'nda kar altında horon çektiler

Ayder Yaylası'nda kar altında horon çektiler

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi, bahar ve yaz aylarında olduğu gibi kış ayında da turistlerin gözdesi oldu. Ayder Yaylası'nda yağan karın keyfini çıkaran turistler, horon çekip eğlenceli anlar geçirdi.

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Çamlıhemşin ilçesinin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da beyaza örtüyle kaplandı. Yeni yıl tatilini yaylada geçirenler, kar sürprizi ile karşılaştı.

AYDER YAYLASI'NDA YÜRÜYÜŞ YAPIP, HORON ÇEKTİLER

Tatilciler kar yağışı altında yürüyüş yaptı, tulum ezgileri ile horon oynayarak, alkışla tempo tuttu. Karın keyfini çıkaran çocuklar da kardan adam yaptı.

OVİT YAYLASI'NDA KAR 60 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kar yağışı Ovit Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı yaylaya çıkanlar, karda eğlendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rize Ayder Yaylası turist Horon

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