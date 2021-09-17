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Aydilge: Bu heyecan kalbimi yerinden oynatmıştı

17.09.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılında burslu olarak dört sene eğitim gördüğü Başkent Üniversitesi'ni birincilikle bitiren ünlü şarkıcı Aydilge, mezuniyet töreninde ağlarken çekilen fotoğrafını, "Bu heyecan kalbimi yerinden oynatmıştı" ifadeleriyle paylaştı.

Aydilge: Bu heyecan kalbimi yerinden oynatmıştı

Keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile 2018 yılında nikah masasına oturan Aydilge, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Burslu olarak dört sene Başkent Üniversitesi'nde eğitim gören ünlü şarkıcı, mezuniyet fotoğrafını yayınlayarak, eski günleri yad etti.

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"BU HEYECAN KALBİMİ YERİNDEN OYNATMIŞTI"

2006 yılında okulu birincilikle bitirdiğini ifade eden Aydilge, gözyaşlarına hakim olamadığı an çekilen fotoğrafını 275 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

"Üniversiteyi birincilikle bitirdiğimde mezuniyet konuşmamı yaparken duygularımı tutamamış, çocuk gibi ağlamaya başlamıştım." şeklinde konuşan şarkıcı, gönderisine, "Annemle babamın o anlamlı bakışları, hayranlık duyduğum hocalarımın beni gururla alkışlayışı, yepyeni bir hayatın beni bekliyor oluşu, yuvamdan, dört senedir burslu okuduğum güvenli alanımdan, üniversitemden ayrılmak zorunda olmam ve tüm bu heyecan kalbimi yerinden oynatmıştı. O zaman da ülkemde ve dünyada bir sürü sıkıntılar vardı. Haykıra haykıra ağlamak ve söylenmek istiyordum." notunu düştü.
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"HOMURDANMAK YERİNE MUMLARIMI YAKMAYA ÇALIŞIYORUM"

42 yaşındaki Aydilge, sözlerini, "Ben ne zaman böyle homurdansam, tarih hocam Dr. Mahoney, bana bakıp gülümserdi. 'Karanlığa küfredeceğine, bir mum yakmaya ne dersin Aydilge...' O günden beri her sözümde ve davranışında boş boş homurdanmak yerine mumlarımı yakmaya çalışıyorum. Çünkü karanlık tek başına bir varlığa sahip değildir. O sadece ışığın yokluğudur... Eflatun'un bayıldığım bir sözüyle bitireyim bu uzun gönderiyi; 'Asıl sorun çocukların karanlıktan korkması değil, büyüklerin aydınlıktan korkmasıdır..." şeklinde noktaladı. Ünlü şarkıcının nostaljik paylaşımı takipçilerinden 6 binden fazla beğeni aldı.

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