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Aydilge'den dikkat çeken İbrahim Tatlıses sözleri: Neden sevmek zorundayız?

23.01.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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Aydilge'den dikkat çeken İbrahim Tatlıses sözleri: Neden sevmek zorundayız?

Şarkıcı Aydilge'nin İbrahim Tatlıses ile ilgili açıklamaları gündem oldu. 'Kadın dediğin dayak yemeli' diyen biri için neden müzik ayrı kişilik ayrı şeklinde bakmak zorundayız?' diyen Aydilge, 'İbrahim Tatlıses'i neden sevmek zorundayız?' eleştirisinde bulundu.

Şarkıcı Aydilge Sarp, yıllar sonra İbo Show ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses hakkında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Aydilge'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

İbrahim Tatlıses'i neden sevmek zorundayız? Neden sevmediğini söyleyenler, elitist olmakla ya da prim yapmakla suçlanıyor? Neden Türkiye'nin en büyük sesi olduğunu kabul etmek zorunda herkes? Kadın dediğin dayak da yemeli diyen biri için neden müzik ayrı kişilik ayrı şeklinde bakmak zorundayız?

İsteyen öyle baksa, isteyen sevse, isteyen sevmese olmaz mı? Neden İbrahim Tatlıses dinlediğini itiraf etmek diye bir mevzu var? Gizli gizli herkesin dinlediği, utandığı için bunu sakladığı fikri nerden çıktı? Sevmeyenler neden haddini bilmeli?

Bu haddin sınırlarını kim belirledi? Kadınları aşağılamakta bir sınırı yokken, neden bir yorumcuyu sevmemek had bilmezlik oldu?

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