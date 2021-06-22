Aydilge: Evlilik değil insanlar öldürür aşkı

Instagram hesabından paylaştığı düğün fotoğraflarıyla sevincini takipçileriyle paylaşan Aydilge, evlilikle ilgili tavsiyelerde de bulundu.

İŞTE ÜNLÜ ŞARKICININ PAYLAŞIMI!

"Bizim evlilik yıl dönümümüz. Üç yılı geride bıraktık. Buradan eşime övgüler düzüp, aşkımın büyüklüğünü anlatmak istemiyorum. Çünkü bunu Instagram'dan özlü sözler dökerek değil, gözünün içine bakarak ve kalbimi ortaya koyarak yapmayı tercih ediyorum. Ama evlilikle ilgili bazı paylaşmak istediklerim var sizlerle. Bunlar benim düşüncem tabi, ama belki size de iyi gelir.