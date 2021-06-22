Aydilge: Evlilik değil insanlar öldürür aşkı

Instagram hesabından paylaştığı düğün fotoğraflarıyla sevincini takipçileriyle paylaşan Aydilge, evlilikle ilgili tavsiyelerde de bulundu.
İŞTE ÜNLÜ ŞARKICININ PAYLAŞIMI!
"Bizim evlilik yıl dönümümüz. Üç yılı geride bıraktık. Buradan eşime övgüler düzüp, aşkımın büyüklüğünü anlatmak istemiyorum. Çünkü bunu Instagram'dan özlü sözler dökerek değil, gözünün içine bakarak ve kalbimi ortaya koyarak yapmayı tercih ediyorum. Ama evlilikle ilgili bazı paylaşmak istediklerim var sizlerle. Bunlar benim düşüncem tabi, ama belki size de iyi gelir.
- 'Evlilik aşkı öldürür' derler. Evlilik değil, insanlar öldürür aşkı ve kendilerini suçlamamak için evliliği suçlarlar.
- Evlilik, hayatını eşin üzerinden yaşayıp kendi varlığını unutmak değildir.
- Eşinin sustuklarını da duyabilmektir.
- Birbirine içini dökebilmek ve dökülenleri beraberce toplamaktır.
- 'İnceldiği yerden kopsun' demek yerine birbirinin incindiği yerleri bulup iyileştirmektir.
- Evlilik, kendi içinde halledemediğin komplekslerini, eşini maddi manevi hırpalayarak bastırmaya çalışmak değildir.
- Yüzleşemediğin eksiklerini, eşinin sevgisi ve ilgisiyle uyuşturmak değildir.
- Birbirine bağlı olmak ama bağımlı olmak değildir.
- Çocuk doğurma merkezi değildir.
- Aile büyüklerinin beklentilerini karşılama merkezi de değildir.
- Kendin olmaktan vazgeçmeden artık sadece kendin değil, aynı zamanda bir çift olduğunu da hatırlamaktır.
- 'Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor' der Nietzsche. Evlilik işte bizi dans ettiren o muhteşem bestedir."
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