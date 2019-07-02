Aydilge yeni yaşını sahnede kutladı

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan başarılı sanatçı, sahne kıyafetlerinin bir bölümünü oldukça ucuza aldığını söyleyerek ilgnç bir açıklamaya imza attı. ''Binlerce liralık kıyafetlere para harcamak, bununla hava atmak bana mantıklı gelmiyor. Bazen semt pazarından da güzel bir şey bulabiliyorum. Çok pahalı, sırf marka diye alınan ama güzel olmayan bir sürü şey olabiliyor. Giyim kuşamla övünmek bana göre değil. Bazı modacıların ekmek kapısı olan sanatçılar da var. Onlara da saygı duymak gerek ancak ben onlardan biri değilim. Oralara harcayacağım parayı sokak hayvanlarına ve ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımlarla değerlendiriyorum. Bu da benim tercihim'' sözleriyle açıklamasına bambaşka bir boyut kazandırdı.

Röportajın ardından sahneye yönelen Aydilge hayranlarını Halil Sezai ile birlikte seslendirdiği son şarkısı "Aşk Yüzünden" ile selamladı. Sevilen şarkılarını ardı ardına söyleyen ünlü sanatçı Aydilge, ses ve dans performansıyla izleyicilerden tam not aldı.