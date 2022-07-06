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Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

06.07.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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kuşadası Aydın

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