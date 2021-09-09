YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın açıklarında sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın açıklarında sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.09.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın açıklarında sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde denizde sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

İlçe açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle kontrolden çıkarak sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik bot ekibi, 27 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her sabah tüketiyorsanız dikkat! Tehlike gözler önüne serildiHer sabah tüketiyorsanız dikkat! Tehlike gözler önüne serildi
Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?
Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandıAydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın Namaz Vakitleri 9 Eylül Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
13:11
İkindi
16:45
Akşam
19:34
Yatsı
20:52

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Perşembe

Atasoy Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.