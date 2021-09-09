Aydın açıklarında sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde denizde sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

İlçe açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle kontrolden çıkarak sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik bot ekibi, 27 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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