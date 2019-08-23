Aydın'daki Apollon Tapınağı'nın yeni bağlantısı bulundu

Didim'in tarihi mekanlarından Apollon Tapınağı'nda, 100 yılı aşkın süredir devam edilen kazı çalışmalarında, yeni buluntulara rastlandı.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KEHANET MERKEZLERİNDEN BİRİ



Antik dünyanın en önemli kehanet merkezlerinden biri olarak ünlenen; güneş, ışık, müzik ile kehanet tanrısı 'Apollon' adına yapılan tapınağın çevresindeki kazı çalışmalarında; Roma Dönemi'nde inşa edilmiş tiyatronun temelleri, kült binasına ait temeller ve adak kalıntılarının yer aldığı kutsal yapı bulundu.



