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Aydın'daki Apollon Tapınağı'nın yeni bağlantısı bulundu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 23.08.2019 10:40 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesindeki Apollon Tapınağı'nın çevresinde yürütülen kazı çalışmalarında; tapınakla bağlantısı olduğu tahmin edilen, Roma Dönemi'nde inşa edilmiş tiyatro ve kült binası temelleri ile adak kalıntılarının yer aldığı bölüm bulundu.

Didim'in tarihi mekanlarından Apollon Tapınağı'nda, 100 yılı aşkın süredir devam edilen kazı çalışmalarında, yeni buluntulara rastlandı.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KEHANET MERKEZLERİNDEN BİRİ

Antik dünyanın en önemli kehanet merkezlerinden biri olarak ünlenen; güneş, ışık, müzik ile kehanet tanrısı 'Apollon' adına yapılan tapınağın çevresindeki kazı çalışmalarında; Roma Dönemi'nde inşa edilmiş tiyatronun temelleri, kült binasına ait temeller ve adak kalıntılarının yer aldığı kutsal yapı bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Aydın apollon tapınağı

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