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Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP'den istifa etti:

12.09.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP'den istifa ettiğini, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Nevzat Biçer Parkı Konferans Salonu'nda basın açıklaması yapan Atay, eski CHP milletvekili olduğunu ve partisinde çeşitli görevlerde bulunduğunu anımsattı.

Atay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos'ta kente gelişinde Özlem Çerçioğlu'nu yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığını belirterek, "Parti tüzüğümüz gereğince adayların belirlenme yetkisi parti meclisine ait, genel başkana ait değil. Sayın Kılıçdaroğlu sizin böyle bir yetkiniz yok. Başkası da aday değilken, rakibi de yokken bu ne telaş, yetkisiz olarak açıklama gereği duydunuz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu diğer belediye başkanlarına örnek gösterdiğini ifade eden Atay, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu aman ha, beni karıştırma. Ben hiçbir şeyini örnek almıyorum onun. Sizin herhalde bilginiz yok. Özlem Çerçioğlu'nun belediye başkanlığı süresince yaptığı işlerden dolayı hakkında asliye ceza ve ağır cezada davaları var. Kendisi ile ilgili olan suçlamaları da bilmeyebilirsiniz. İhaleye fesat karıştırma, özel ve resmi belgede sahtecilik, edimin ifasına fesat karıştırmak gibi ağır suçları kapsamaktadır."

Efeler ilçe kongresindeki delege seçimlerinin de parti tüzüğüne aykırı yapıldığını, Özlem Çerçioğlu tarafından baskı uygulandığını öne süren Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aydın ilimizde Cumhuriyet Halk Partisi yoktur. Özlem Çerçioğlu partisi vardır. Ben de bu partiden istifa ettim. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim. Hayatımı verdiğim bu partiden istifa etmenin zorluğunu biliyorum. Ama bu benim hayatımı verdiğim parti değil, Özlem Çerçioğlu'nun çalıp genel başkanla beraber yürüteceği bir parti konumuna geldi."

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Aydın Efeler Mehmet Fatih Atay istifa

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