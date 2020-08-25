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Aydın Karacasu'da düğünlere katılanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kayıt altına alınacak

AYDIN HABERLERİ  | 25.08.2020 23:58 | Son Güncelleme

Aydın Karacasu'da düğünlere katılanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kayıt altına alınacak

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlere katılanların kayıt altına alınacağı bildirdi.

Kaymakam Ahmet Soley başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde yeni vakaların büyük bölümünün düğün, nişan, sünnet gibi etkinliklerden kaynaklandığı, temaslı tespitinde düğünlere katılanların isimlerinin ve adreslerinin tespitinde sıkıntılar yaşandığından etkinlik sahiplerince etkinliğe katılanların T.C. Kimlik Numaralarının, adres ve telefon bilgilerinin kayıt altına alınıp gerektiğinde sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere 1 ay saklanmasına karar verilmiştir."

Kurul ayrıca her türlü düğün, sünnet, gelin alma, asker uğurlama törenlerinde konvoy oluşturma etkinliklerinin kısıtlanmasına karar verdi.

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