Aydın merkezli FETÖ operasyonunda açığa alınmış 23 polis yakalandı

Aydın merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce yapılan soruşturmalarda açığa alınmış 23 polis memuru gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Aydın'ın yanı sıra İstanbul, Manisa, Balıkesir, Ankara, Batman, Bursa, Denizli, Gaziantep, Konya, Malatya, Muğla ve Ordu'da düzenlenen operasyonda, daha önce yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınış 23 polis gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Aydın'a götürüldü.



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