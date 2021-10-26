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Aydın merkezli FETÖ operasyonunda açığa alınmış 23 polis yakalandı

26.10.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın merkezli FETÖ operasyonunda açığa alınmış 23 polis yakalandı

Aydın merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce yapılan soruşturmalarda açığa alınmış 23 polis memuru gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Aydın'ın yanı sıra İstanbul, Manisa, Balıkesir, Ankara, Batman, Bursa, Denizli, Gaziantep, Konya, Malatya, Muğla ve Ordu'da düzenlenen operasyonda, daha önce yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınış 23 polis gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Aydın'a götürüldü.

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fetö polis Gözaltı

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