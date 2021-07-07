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Aydın Ticaret Borsası

07.07.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 18 lira, en yüksek 30,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir18,0030,50​​​​​​​Sıra buğday2,582,58

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Aydın Namaz Vakitleri 7 Temmuz Çarşamba

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Akşam
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Çarşamba

Bilgin Eczanesi
Merkez
Cinali Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
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