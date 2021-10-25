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Aydın Ticaret Borsası

25.10.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 21 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir21,0040,00St1 mahlıç27,0027,50

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Aydın Namaz Vakitleri 25 Ekim Pazartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
12:58
İkindi
15:58
Akşam
18:26
Yatsı
19:42

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Ekim Pazartesi

İlke Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
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