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Aydın Ticaret Borsası

15.12.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 21 lira, en yüksek 35,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir21,0035,50Naturel ham zeytinyağı27,8527,85Salamuralık zeytin6,1310,50

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