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Aydın’a fırtına uyarısı

31.01.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Aydın’a fırtına uyarısı

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.Meteoroloji 2.

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürülüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney-güneydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Aydın Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:44
Sabah
08:07
Öğle
13:27
İkindi
16:13
Akşam
18:37
Yatsı
19:55

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Karataş Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
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