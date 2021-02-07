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Aydın’a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

07.02.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Aydın’a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.Meteoroloji 2.

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacak olan güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, Aydın genelinde fırtına (50-70 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) hızında esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Aydın Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:38
Sabah
08:00
Öğle
13:28
İkindi
16:19
Akşam
18:45
Yatsı
20:02

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Gazi Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
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