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Aydın’da 2020 yılında 4 bin 945 kişiye narkotik suçlarla mücadele kapsamında işlem başlatıldı

21.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Aydın’da 2020 yılında 4 bin 945 kişiye narkotik suçlarla mücadele kapsamında işlem başlatıldı

Aydın il genelinde 2020 yılında narkotik suçlarla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen 4 bin 315 olaydan 4 bin 300’ü aydınlatılarak yüzde 99,7’lik başarı sağlandı.

Aydın il genelinde 2020 yılında narkotik suçlarla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen 4 bin 315 olaydan 4 bin 300’ü aydınlatılarak yüzde 99,7’lik başarı sağlandı. Bu olaylara karışan 4 bin 945 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Aydın’da narkotik suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz yıl başarılı çalışmalara imza atan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı il genelinde uyuşturucuya geçit vermedi. Yapılan çalışmalarda 2020 yılında 4 bin 315 olay meydana gelirken bu olayların 4 bin 300’ü aydınlatılarak yüzde 99,7’lik başarı sağlandı. 4 bin 945 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu 8 bin 366 kök yasa dışı ekilmiş kenevir bitkisi, 1.665,67 gram eroin, 90.329 gram esrar, 173,94 gram kokain, 22.874 gram metamfetamin, bin 597 adet sentetik ecza, 10.165 gram sentetik bonzai, bin 249 adet ecstasy, 2 bin 932 gram skunk uyuşturucu maddesi ile 156 ateşli silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Emniyet ve jandarma göz açtırmıyor

Narkotik Suçlarla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 2020 yılında il genelinde meydana gelen 3 bin 851 olayın 3 bin 846’sı aydınlatılarak yüzde 99,9 başarı sağlandı. Bu olaylara karışan 4 bin 288 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı. Yapılan aramalar sonucu bin 531 kök yasa dışı ekilmiş kenevir bitkisi, 1645,24 gram eroin, 47.436 gram esrar, 158,94 gram kokain, 18.058 gram metamfetamin, bin 597 adet sentetik ecza, 10 bin 165 gram bonzai, bin 249 adet ecstasy, 2 bin 932 gram skunk uyuşturucu maddesi ile 85 ateşli silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında ise il genelinde meydana gelen 464 olaydan 454’ü aydınlatılarak yüzde 98 başarı sağlandı. Bu olaylara karışarak yakalanan 657 kişiden 74 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalar sonucu 6 bin 835 kök yasa dışı ekilmiş kenevir bitkisi, 20,43 gram eroin, 42.893 gram esrar, 15 gram kokain, 4 bin 816 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 71 ateşli silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Aydın’da 2020 yılında 4 bin 945 kişiye narkotik suçlarla mücadele kapsamında işlem başlatıldı

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Merkez
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Merkez
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