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Aydın'da 3 aracın hasar gördüğü kundaklamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 07.12.2020 15:39 | Son Güncelleme

Aydın'da 3 aracın hasar gördüğü kundaklamaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da otomobilin kundaklanması sonucu 3 aracın zarar gördüğü yangına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Batı Gazi Bulvarı'ndaki kundaklamayla ilgili yakalanan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ü.Y. ve H.T. hakimlikçe tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlıların emniyetteki ifadelerinde otomobili aralarında husumet bulunan K.K'ye ait olduğunu sanarak kundaklarını, aracın kız arkadaşına ait olduğunu bilmediklerini öne sürdükleri öğrenildi.

H.T'nin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinle çıktığı belirtildi.

Batı Gazi Bulvarı'nda park halindeki B.E'ye ait otomobilde dün çıkan yangın, hafif ticari araç ve minibüse de sıçramış, araçlar kullanılamaz hale gelmişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden otomobili benzin dökerek yaktıkları tespit edilen zanlılar gözaltına alınmıştı.

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