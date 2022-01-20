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Aydın'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

20.01.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Aydın'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Efeler ilçesindeki Cuma Mahallesi'nde 16 Ocak'ta husumetli iki aile arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Görevli memura mukavemet" ve "ateşli silahla kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, B.G, E.G, M.B, C.A.G, M.B, M.B, A.R.G. ve M.B. tutuklandı.

- Olay

Cuma Mahallesi'nde, pazar günü, aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıkmış, şüphelilerden bazıları polislerin bulunduğu bölgeye pompalı tüfek ve tabancayla ateş etmişti. Çevik Kuvvet ekibinin de müdahale ettiği kavgada 8 kişi hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralanmıştı.

Olay yerinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 4 tüfek ve 5 tabanca ele geçirilmişti.

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