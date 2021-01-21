Aydın'da 96 yaşındaki Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu

Aydın'ın Söke ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 96 yaşındaki Sabri Akbaş, sağlığına kavuştu.

Bağarası Mahallesinde eşiyle yaşayan Akbaş, rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Doktora, halsizlik ve boğaz ağrısı şikayeti olduğunu söyleyen Akbaş'ın, Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesindeki 12 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Halsizliğinin devam ettiğini aktaran Akbaş, "Herkes evinde kalıp kendine baksın. Çok şükür ki eşime bulaştırmadım. Sağlıkçılarımızdan Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Onlardan çok memnunum." dedi.

