Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Aydın'da tartıştığı babası tarafından bıçaklanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi'nde, H.A.G. (59) ile oğlu U.G. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A.G, oğlunu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

U.G. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan baba H.A.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

