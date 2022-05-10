YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

10.05.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Aydın'da tartıştığı babası tarafından bıçaklanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi'nde, H.A.G. (59) ile oğlu U.G. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A.G, oğlunu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

U.G. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan baba H.A.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyorTürkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyor
Büyükçekmece'de köpeğin saldırısından kaçan çocuğa minibüs çarptıBüyükçekmece'de köpeğin saldırısından kaçan çocuğa minibüs çarptı
Oğuzhan Koç Afyonkarahisar'da konser verdiOğuzhan Koç Afyonkarahisar'da konser verdi
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 10 Mayıs Salı

İmsak
04:21
Sabah
05:57
Öğle
13:10
İkindi
16:59
Akşam
20:14
Yatsı
21:43
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus askerleri tarafından canice katledilmişti! Ailesi anlattı

Rus askerleri tarafından canice katledilmişti! Ailesi anlattı

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Katlettiği insanların etlerinden tatlı yapıp çocuklara yedirdi!

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.