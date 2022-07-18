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Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

18.07.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde çam ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozerle müdahale başlattı. Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması aralıksız sürdürülüyor.

Yangın bölgesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bölgede 30 hektarlık alanın yangında zarar gördüğünü belirtmişti.

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