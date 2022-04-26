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Aydın'da defne fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

26.04.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangını çıkardığı iddia edilen, fabrika çalışanı kadının eski eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sobuca Mahallesi'nde 10 dönüm alan üzerine kurulu fabrikada sabaha karşı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında, depoda bulunan tonlarca defne yaprağı yandı. Fabrikadaki iş makineleri de zarar gördü.

- "Kuşunun kaçtığını söyleyip çatıya çıkmış"

Fabrikayı 3 yıl önce 20 yıllığına kiralayan işletmeci Serdar Babamgül, 30 işçinin çalıştığı işletmede çıkan yangında oluşan hasarın maddi boyutunun 7 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Yangının aynı anda farklı noktalarda çıktığını iddia eden Babamgül, şöyle konuştu:

"Çalışanlarımızdan biri, 1 yıl önce boşanmıştı. Eski eşi, fabrikaya gelip kadını işten çıkarmamızı söylüyordu. Ben de kimseyi işten çıkarmayacağımızı söylemiştim. Gece bekçisi olay esnasında buradaydı. Şüpheli gelip, çatıya kuşunun kaçtığını söylüyor ve çatıya çıkıyor. Her tarafa benzin döküp yakıp çıkıyor. Ben birisi istiyor diye kimseyi işten çıkarmam. Onun da çocuğu var. Bugünlere nasıl geldiysek ayağa kaldıracağız Allah’ın izniyle. Ailem, işçilerim yanımda. Onlar da üzgün."

Öte yandan işletmeye ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin A.B. (35) olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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