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Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

14.01.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seyvan Özlü'nün (33) kullandığı 09 S 0758 plakalı traktör, Beyköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada traktörün altında kaldığı görülen Özlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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