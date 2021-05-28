Aydın'da düzenlenen programda Adnan Menderes'i tanıyanlar anılarını paylaştı

Aydın'ın Koçarlı Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, merhum Başbakan Adnan Menderes'i tanıyanlar, Menderes ile ilgili anılarını anlattı.

Adnan Menderes Kent Ormanı'nda, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin de katkı verdiği programda, Menderes'in fotoğraflarının yer aldığı video gösterimi yapıldı, Menderes'i tanıyanlar anılarını paylaştı.

Gazetecilere açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 27 Mayıs darbesini lanetlediğini söyledi.

Kaplan, "Türkiye, her 10 yılda bir, her hızlı bir kalkınmadan sonra darbeler, askeri vesayet ve dış odakların yaptırımlarına maruz kalmıştır. Bu hadise son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimiyle tekrar yaşanmıştır. Allah'a hamdolsun ki bu millet, 15 Temmuz'da öncekilerden aldığı dersle gereğini yapmıştır." dedi.

Menderes'in çiftliğinde bir dönem çalışan Orhan Demir, "O günleri Allah bir daha yaşatmasın. Bizim zamanımızda kapı dışarı çıkamadık. Askerler bizim peşimizdeydi. Bizim memleketimiz 100 yıl geriye gitti. İhtilal olmasa bizim hükümetimiz çok daha iyi olurdu. Ama bu gidişatla çok daha iyi olacağız. İhtilallerinin hiçbiri iyi değildir." diye konuştu.