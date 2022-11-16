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Aydın’da eski eşine baltayla saldıran kişiye 18 yıl hapis cezası verildi

16.11.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da eski eşini baltayla yaralayan ve "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Demirci, mağdur İlke Kuleli ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada önceki savunmasını tekrarlayan sanık, tahrik altında suçu işlediğini ileri sürdü.

Duruşmada söz alan İlke Kuleli, "En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ben öldükten sonra değil yaşarken anlaşılmak istiyorum." dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa, "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Kuleli'nin avukatı Kübra Hergül, verilen cezayı yeterli bulmadıklarını, karara itiraz edeceklerini söyledi.

İncirliova ilçesinde İsmail Demirci (35), 27 Ocak’ta uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eski eşi İlke Kuleli’ye (29) çalıştığı markette baltayla saldırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kuleli, hastaneye kaldırılmış, zanlı Demirci ise tutuklanmıştı.

İddianamede Demirci hakkında, "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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