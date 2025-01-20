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Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA AA
20.01.2025 08:47
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

U.A. (24) idaresindeki 48 ANZ 588 plakalı otomobil Aydın Muğla kara yolu Çiftlikköy mevkisinde S.D. (36) yönetimindeki 48 YD 028 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle S.D. idaresindeki otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile S.D'nin kullandığı araçtaki S.D. ve E.D. yaralandı.

Aydın Devlet Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yaptıkları alkol testinde sürücü U.A'nın alkollü olduğunu belirledi.

Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Otomobil kaza

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