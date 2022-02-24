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Aydın'da kaybolan kişi Yunanistan’da ölü bulundu

24.02.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kaybolan kişi Yunanistan’da ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu, Yunanistan’da ölü olarak bulundu.

Yunanistan karasularında bir erkeğe ait cesedin bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Yunanistan’da yapılan DNA testinin sonucunda cesedin daha önce “kayıp” başvurusunda bulunulan Mesut Çobanoğlu'na ait olduğu belirlendi.

İki ülke arasında yapılan yazışma sonucunda Çobanoğlu’nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, perşembe günü Söke ilçesi Bağarası Mahallesi Çarşı Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

-Olay

Didim ilçesinin Altınkum Mahallesi’nde ikamet eden Mesut Çobanoğlu’ndan haber alamayan yakınları 9 Ağustos 2021'de kayıp ihbarında bulunmuştu.

Polis ekiplerince, Çobanoğlu'na ait otomobilin Cennet Akvaryum Koyu civarında park halinde, bazı kişisel eşyalarının da deniz kıyısında bulunması üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği arama çalışması başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Yunanistan

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