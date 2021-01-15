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Aydın’da konut satışları yarı yarıya azaldı

15.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Aydın’da konut satışları yarı yarıya azaldı

Aydın genelinde Aralık ayı konut satışları yüzde 51,4 oranında azaldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Aydın genelinde Aralık ayı konut satışları yüzde 51,4 oranında azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında azalarak 2 bin 30 oldu. Bu satışların 573’ü ilk satış, bin 457’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 236 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 990 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 5 bin 794 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 20 konut ile Hakkari ve 100 konut ile Bayburt olurken, Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 1,9’luk payla 13. sırada yer aldı.
"İpotekli satışlar yüzde 74,2 azaldı"
Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,2 oranında azalış göstererek 272 oldu. 272 ipotekli satışın 62’si ilk satış, 210’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 14 bin 631 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 13,8 olurken bu oran Aydın’da yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.
"Diğer satışlar yüzde 43,7 azaldı"
Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,7 oranında azalış göstererek bin 758 oldu. Bu satışların 511’i ilk satış, bin 247’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 91 bin 350 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

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