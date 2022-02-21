Aydın'da kooperatif binasında çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Çine ilçesinde tarım kredi kooperatifinde çıkan yangın hasara neden oldu.

867 Sayılı Doğanyurt Tarım Kredi Kooperatifi binası önünde yapılan kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcım, yakındaki mazot deposunda yangına sebebiyet verdi.

Mazot deposu bir anda alev aldı, büyüyen yangın daha sonra kooperatif binasına sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kooperatif binasının bir bölümü kullanılamaz hale geldi.



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