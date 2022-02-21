YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da kooperatif binasında çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da kooperatif binasında çıkan yangın söndürüldü

21.02.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kooperatif binasında çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Çine ilçesinde tarım kredi kooperatifinde çıkan yangın hasara neden oldu.

867 Sayılı Doğanyurt Tarım Kredi Kooperatifi binası önünde yapılan kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcım, yakındaki mazot deposunda yangına sebebiyet verdi.

Mazot deposu bir anda alev aldı, büyüyen yangın daha sonra kooperatif binasına sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kooperatif binasının bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salgının etkilerinden kurtulmayı hedefleyen turizmci erken rezervasyondan umutluSalgının etkilerinden kurtulmayı hedefleyen turizmci erken rezervasyondan umutlu
Gaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecekGaziantep FK, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdüHatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
yangın

Aydın Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:45
Öğle
13:27
İkindi
16:31
Akşam
19:00
Yatsı
20:16
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”

Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.